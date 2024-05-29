Новинка Спецоперации: универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН

Одно из первых известных изображений изделия УПМБ Д-30СН. Фото Telegram / "Военный осведомитель"Арсеналы воздушно-космических сил России постоянно пополняются новыми образцами, и сейчас такие изделия сразу находят применение в рамках Спецоперации по защите Донбасса.