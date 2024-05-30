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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маттиа Удом перешел в «Динамо Сассари»

30-летний итальянский легкий форвард провел последние два сезона в «Тренто». На его счету 5,4 очка и 3,1 подбора при 56,4% реализации двухочковых бросков и 32,1% трехочковых в среднем в этом чемпионате Италии.

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