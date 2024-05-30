Маттиа Удом перешел в «Динамо Сассари»

30-летний итальянский легкий форвард провел последние два сезона в «Тренто». На его счету 5,4 очка и 3,1 подбора при 56,4% реализации двухочковых бросков и 32,1% трехочковых в среднем в этом чемпионате Италии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии