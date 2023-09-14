Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Экс-чемпион OCTAGON Толенов вернется боем с бразильцем Брито

В рамках турнире OCTAGON 50 экс-чемпион лиги Дамир Толенов (10-0) вернется в клетку боем с бразильцем Кладеси Брито (8-2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх