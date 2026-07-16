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Нижегородская правда

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Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов встретился с участниками программы «Лидеры Нижегородской области»

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов встретился с участниками программы «Лидеры Нижегородской области»

На базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) в рамках пятого сезона образовательной программы «Лидеры Нижегородской области» состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ Артемом Кавиновым.

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