Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов встретился с участниками программы «Лидеры Нижегородской области»

На базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) в рамках пятого сезона образовательной программы «Лидеры Нижегородской области» состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ Артемом Кавиновым.
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