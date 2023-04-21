«Доживают последние дни»: ВСУ оказались в котле в Артемовске – Гагин

Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 22 апреля 2023: украинский боец похвастался видео из Бахмута и случайно показал позиции ВСУ Украинский националист решил похвастаться эффектными кадрами и случайно показал свои позиции в «ТикТоке».