Какой сегодня праздник: 16 января – Всемирный день The Beatles

Традиционно 16 января из колонок и наушников меломанов звучат "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" и другие песни одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов – легендарной четверки из Ливерпуля.
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