Найден самый честный ГАИшник в РФ: сегодня он совершил лучший поступок всей его жизни. Кто он?

Avia.pro - СМИ Москва гудит от новости, что редка, как снег в июле: командир 2-го отдельного спецбатальона ГИБДД, полковник Сергей Кобозев, отказался от взятки в 665 тысяч рублей, которую ему сунул водитель «Мерседеса» с незаконной мигалкой.