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ФедералПресс

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Воровство и конец поддержки: в Польше сделали жесткое заявление в адрес Зеленского

Воровство и конец поддержки: в Польше сделали жесткое заявление в адрес Зеленского

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Лешек Миллер, занимавший пост премьер‑министра Польши, считает, что поддержку Украины стоит временно прекратить.

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