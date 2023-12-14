Конгрессмен США обвинил республиканцев в работе на Путина: Конец "халявы для Украины"

В американском конгрессе обратили внимание на слова русского лидера о конце "халявы" для Незалежной.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время на Украине остановилось почти всё производство, хоть страна и пытается сохранить остатки промышленности.
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