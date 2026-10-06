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Царьград

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CAS не получил апелляцию от Камилы Валиевой по лишению статуса

CAS не получил апелляцию от Камилы Валиевой по лишению статуса

Скандал вокруг русских спортсменов обостряется: Международный союз конькобежцев в начале сентября отозвал нейтральный статус Камилы Валиевой, а сегодня CAS сообщил, что до сих пор не получил апелляцию фигуристки.

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