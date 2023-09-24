Пашинян раскрыл причину ратификации Римского статута

Армения решила ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, объясняя это тем, что инструменты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и армяно-российского партнерства не обеспечивают достаточную безопасность страны.
Армения решила ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, объясняя это тем, что инструменты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и армяно-российского партнерства не обеспечивают достаточную безопасность страны.
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