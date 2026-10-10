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Рост цен на перевозки может снизить спрос на нефть из США в Азии

Рост цен на перевозки может снизить спрос на нефть из США в Азии

Рекордный рост стоимости морских перевозок нефти из США в Азию меняет маршруты поставок и вынуждает нефтеперерабатывающие компании искать более доступное сырье на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

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