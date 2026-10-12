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Во Франции назвали отстранение Зеленского от власти шансом на мир

Во Франции назвали отстранение Зеленского от власти шансом на мир

Stefan Jeremiah/AP/TASS Отстранение главы киевского режима Владимира Зеленского может привести к мирному урегулированию украинского конфликта.

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