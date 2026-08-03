Администрация Зеленского направила в Генпрокуратуру Украины обращение о возбуждении дела против Лукашенко

Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение официального обращения от администрации президента Владимира Зеленского с требованием возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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