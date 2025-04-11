Эксперты рассказали о популярных дизайн-интерьерах на элитном рынке недвижимости

Наиболее востребованными архитектурными трендами оказались решения, проверенные временем: стили классицизм и неоклассика, следует из исследования аналитиков компании Sminex, которые проанализировали 43 девелоперских проекта в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы.
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