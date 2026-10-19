Ранее лайнер подал сигнал бедствия, когда был над территорией Казахстана, после чего изменил курс.Самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск — Махачкала, изменил маршрут и готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.