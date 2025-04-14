ГВ «Север»: ВСУ убили офицера в монастыре за переговоры о плене — 1145-й день СВО

Украинские боевики зверски разделались со своим же офицером, который вёл переговоры с российскими войсками о сдаче в плен оккупантов, захвативших территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
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