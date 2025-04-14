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ГВ «Север»: ВСУ убили офицера в монастыре за переговоры о плене — 1145-й день СВО

ГВ «Север»: ВСУ убили офицера в монастыре за переговоры о плене — 1145-й день СВО

Украинские боевики зверски разделались со своим же офицером, который вёл переговоры с российскими войсками о сдаче в плен оккупантов, захвативших территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

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Комментарии
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ЕМ
Екатерина Мезенцова
значит, обречены, только и всего, но возможно командование ВСУ угрожает семьям этих бойцов
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Значит, всех их уничтожить без всякой жалости.
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13 час.
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