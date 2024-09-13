Байден отреагировал на заявление Путина об ударах вглубь России

ВАШИНГТОН, 14 сентября, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые отреагировал на заявление своего российского коллеги Владимира Путина о последствиях снятия ограничений для ВСУ на удары по России западными дальнобойными ракетами.