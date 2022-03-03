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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Уфа»? Если скромно, то 3:0…

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Уфа»? Если скромно, то 3:0…

Конкурс «Футбол-прогноз». 20-й тур Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев не сомневается, что петербуржцы одержат победу в домашнем матче 20-го тура с «Уфой».

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