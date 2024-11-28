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Опять девальвация? Давно нас этим не пугали…

Опять девальвация? Давно нас этим не пугали…

100 рублей за зелёный, кто больше?Когда Банк России на минувшей неделе хладнокровно установил курс доллара выше 100 рублей, среди обывателей на это не обратил внимания практически никто.

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Комментарии
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Леонид Александрович
набиулина не может одна вести вредную для россии финансовую политику ее ктото прикрывает сверху
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14 час.

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