Опять девальвация? Давно нас этим не пугали…

100 рублей за зелёный, кто больше?Когда Банк России на минувшей неделе хладнокровно установил курс доллара выше 100 рублей, среди обывателей на это не обратил внимания практически никто.
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