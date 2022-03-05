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«Актобе» представил молдавского защитника Гинайтиса

«Актобе» официально представил молдавского защитника Владимира Гинайтиса. Ранее игрок проходил просмотр на учебно-тренировочных сборах и сыграл против сборной Казахстана в составе команды легионеров.

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