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20% территорий и ввод миротворцев: New York Post узнал план Трампа по Украине

20% территорий и ввод миротворцев: New York Post узнал план Трампа по Украине

Новый план президента США по урегулированию конфликта на Украине, публикация которого ожидается в ближайшие три дня, предусматривает признание Зеленским российского контроля над 20% территории (вероятно, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крымом) страны и размещение на подконтрольной Киеву территории европейских «миротворцев».

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