Обречённые. Ловушка расставлена и на Америку, и на Россию

Для чего нам знать, что происходит в далёкой от нас Америке? Кто из двух обречённых своими партиями президентов США на выборы - бывший и нынешний - сможет оформить дубль? России не за кого болеть в американской президентской кампании: Байден, Трамп или хоть Мишель Обама.