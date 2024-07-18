Средний срок и размер ипотеки в июне достигли рекордных значений

По итогам июня средняя сумма кредита на жилье составила 4,74 млн руб., срок — 24 года и 5 месяцев, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) Средний размер оформленной в июне в России ипотеки достиг максимального значения за всю историю ипотечного кредитования — 4,74 млн руб.