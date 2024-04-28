НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    рекламс как же без этого, а самая хорошая реклама была бы, если б это дерьмецо даванкова скормили голодным собакам!! ...«Новые люди» Ирку...
  • Наталья Середа
    Всех детей и молодежь принудительно в спортзал, за исключением мед.показаний.Александр Карелин...
  • Андрей
    Лучше бы учили играть в лапту...В 2025 году школь...

Мэр Братска: Ямочный ремонт пройдет на 70 улицах и участках дорог во всех районах

Мэр Братска: Ямочный ремонт пройдет на 70 улицах и участках дорог во всех районах

Мэр Братска Сергей Серебренников осмотрел прогресс в ремонтных работах на дорогах Падунского района. Ремонтные мероприятия начались с 25 апреля на улице Наймушина, спустя два дня мэр совместно с руководителем местного управления Алексеем Казанцевым и руководителем городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Иваном Люсовым провели инспекцию, сообщает пресс-служба администрации Братска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх