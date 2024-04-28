Мэр Братска: Ямочный ремонт пройдет на 70 улицах и участках дорог во всех районах

Мэр Братска Сергей Серебренников осмотрел прогресс в ремонтных работах на дорогах Падунского района. Ремонтные мероприятия начались с 25 апреля на улице Наймушина, спустя два дня мэр совместно с руководителем местного управления Алексеем Казанцевым и руководителем городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Иваном Люсовым провели инспекцию, сообщает пресс-служба администрации Братска.