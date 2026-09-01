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Мировое обозрение

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Путин: Россия обсуждает с Индией и Казахстаном все темы взаимного интереса

Путин: Россия обсуждает с Индией и Казахстаном все темы взаимного интереса

Вопрос о возможном импорте бензина из Индии и Казахстана действительно обсуждался в ходе контактов президента РФ Владимира Путина с руководством этих стран.

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