Владимир Познер требует легализовать проституцию в России: прямая речь

Н

Наталья

Всё с ног на голову перевернул! По его разумению, тогда можно легализовать и другие преступления, и преступников в тюрьмах кормить не придётся - опять же экономия... Не всё измеряется деньгами, господин Познер! А приведённые вами для примера страны уже пожинают плоды своего всепрощения.