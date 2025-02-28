Avia.pro - СМИ Легендарный телеведущий, чьи слова всегда как нож в масло режут общественное мнение, поднял тему, от которой у многих волосы дыбом встают: легализация проституции в России.
Владимир Познер требует легализовать проституцию в России: прямая речь
Комментарии
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Н
Наталья
Всё с ног на голову перевернул! По его разумению, тогда можно легализовать и другие преступления, и преступников в тюрьмах кормить не придётся - опять же экономия... Не всё измеряется деньгами, господин Познер! А приведённые вами для примера страны уже пожинают плоды своего всепрощения.
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58 мин.
Tania Еременко
Познер - старый пудель с букввы "М".
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57 мин.
Л
Лавров
А кто этому чучелу ещё предоставляет эфир, не пора ли с ними разобраться
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30 мин.
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