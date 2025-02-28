Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    что  патриотики,,что  либералы,,,сборище  дебилов«Красный рассвет»...
  • саша дмитренко
    все  смешал,,уже и  платошку  с  бандитом  квачковым  героями  изобразил,,навального  забыл,,«Красный рассвет»...
  • Николай Буглов
    Что может подписать нелегитимный жидрик? Ничего. Его подпись не имеет никакого значения.Недра в обмен на ...

Владимир Познер требует легализовать проституцию в России: прямая речь

Владимир Познер требует легализовать проституцию в России: прямая речь

Avia.pro - СМИ Легендарный телеведущий, чьи слова всегда как нож в масло режут общественное мнение, поднял тему, от которой у многих волосы дыбом встают: легализация проституции в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Всё с ног на голову перевернул! По его разумению, тогда можно легализовать и другие преступления, и преступников в тюрьмах кормить не придётся - опять же экономия... Не всё измеряется деньгами, господин Познер! А приведённые вами для примера страны уже пожинают плоды своего всепрощения.
Ответить
58 мин.
Tania Еременко
Познер - старый пудель с букввы &quot;М&quot;.
Ответить
57 мин.
Л
Лавров
А кто этому чучелу ещё предоставляет эфир, не пора ли с ними разобраться
Ответить
30 мин.
наверх