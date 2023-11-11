Психолог рассказала, как определить у себя шопоголизм

Шопоголизм можно отнести к одной из видов зависимостей и поэтому ему будут характерны все черты зависимого поведения, сообщила РИАМО врач-психолог, нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.
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