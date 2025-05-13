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Живая Кубань

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Перекупщики задирают в три раза цены на билеты на последний матч футбольного клуба Сергея Галицкого в этом сезоне

Перекупщики задирают в три раза цены на билеты на последний матч футбольного клуба Сергея Галицкого в этом сезоне

Перекупщики задирают в три раза цены на билеты на последний матч футбольного клуба Сергея Галицкого в этом сезонеСпекулянты начали свою подготовку к последнему матчу ФК Краснодар в этом сезоне против московского «Динамо».

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