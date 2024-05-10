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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк о том, что «Россия 25» выиграла Большой тур: «Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях»

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала 3 победы над Беларусью (6:0, 4:0, 6:2) и гарантировала себе итоговый успех.

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