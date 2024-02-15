Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту применения водителем маршрутного такси физической силы к подростку в Московской области

В городе Красногорске Московской области водитель одного из маршрутных такси применил физическую силу в отношении 17-летнего подростка из-за того, что у молодого человека не сработала карта при оплате проезда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии