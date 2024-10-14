Что произошло в ночь на 14 октября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска и обратно ж/д, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) видами транспорта для военнослужащих и добровольцев спецоперации.
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