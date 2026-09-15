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Регионы России

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Слово «кринж» возглавило рейтинг раздражающих выражений среди россиян

Слово «кринж» возглавило рейтинг раздражающих выражений среди россиян

По результатам исследования книжного сервиса «Литрес» и агентства Magram MR, слово «кринж» стало самым раздражающим выражением в повседневной речи россиян.

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