«Вандализм исключать нельзя»: новая авария кабеля на Балтике

На этот раз повреждена линия EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Очередное загадочное происшествие произошло на дне Балтийского моря — в среду эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering зафиксировал аварию на кабеле EstLink 2, проложенном между Эстонией и Финляндией.