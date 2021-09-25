Три дня на отдых: Путин порыбачил в Сибири

В это путешествие Владимир Путин отправился после насыщенной рабочей поездки на Дальний Восток. В столице Приморья президент выступил на пленарном заседании экономического форума, где говорил о новых возможностях Дальнего Востока в меняющемся мире.
В это путешествие Владимир Путин отправился после насыщенной рабочей поездки на Дальний Восток. В столице Приморья президент выступил на пленарном заседании экономического форума, где говорил о новых возможностях Дальнего Востока в меняющемся мире.
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