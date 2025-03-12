Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО).
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