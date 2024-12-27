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Царьград

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Путину доверяют 79,7%: результаты нового опроса ВЦИОМ в России

Путину доверяют 79,7%: результаты нового опроса ВЦИОМ в России

В России ВЦИОМ зафиксировал доверие 79,7% граждан к Владимиру Путину, согласно последнему опросу. В период с 16 по 22 декабря, 76,8% респондентов положительно оценили работу президента.

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