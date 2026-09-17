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Путин: Россиядә эшсезлек тарихи минимумга якынлашты

Путин: Россиядә эшсезлек тарихи минимумга якынлашты

Россиядә эшсезлек күрсәткече тарихи минимумга якынлашты һәм 2,3 процент тәшкил итә. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин икътисади мәсьәләләр буенча киңәшмәдә белдерде.

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