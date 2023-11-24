СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ...а присваивал Главный капиталист совдепии - камуноидный режимЖивя в Советском ...
  • Лариса Шемисова
    Это конечно правда, но подана она под определённым соусом, Пригожин  всё привык делать с чёрного хода."В Госдуме в тот ...
  • Гарий Щерба
    ХИТРАЯ  ТВАРЬ ПОДКОЛОДНАЯ , ЧУВСТВУЕТ  как  ПЕТЬ НАДО ...!!! Эта же  НАСКВОЗЬ ПРОГНИВШАЯ  про Западная  ГНИДА ....Коллективный Запа...

Коллективный Запад подтвердил свой слабый умственный потенциал – Явлинский

Коллективный Запад подтвердил свой слабый умственный потенциал – Явлинский

Антироссийские санкции не сработали из-за слабого интеллектуального потенциала Запада. По этой же причине провалились рекомендованные Западом экономические реформы 90-х в РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Михайлов
и главное незаметно. все сразу поверили, что такой всегда и был
Ответить
1 час.
Андрей Сапожников
Что русскому хорошо - немцу смерть. Ленин хотел с немцами объединиться через пролетариат. Путин через газопровод. Как геополитическая идея - великолепная, но жаль, что неосуществимая (смотри правило выше).
Ответить
42 мин.
Гарий Щерба
ХИТРАЯ  ТВАРЬ ПОДКОЛОДНАЯ , ЧУВСТВУЕТ  как  ПЕТЬ НАДО ...!!! Эта же  НАСКВОЗЬ ПРОГНИВШАЯ  про Западная  ГНИДА ....
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх