Антироссийские санкции не сработали из-за слабого интеллектуального потенциала Запада. По этой же причине провалились рекомендованные Западом экономические реформы 90-х в РФ.
Коллективный Запад подтвердил свой слабый умственный потенциал – Явлинский
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Андрей Михайлов
и главное незаметно. все сразу поверили, что такой всегда и был
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1 час.
Андрей Сапожников
Что русскому хорошо - немцу смерть. Ленин хотел с немцами объединиться через пролетариат. Путин через газопровод. Как геополитическая идея - великолепная, но жаль, что неосуществимая (смотри правило выше).
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42 мин.
Гарий Щерба
ХИТРАЯ ТВАРЬ ПОДКОЛОДНАЯ , ЧУВСТВУЕТ как ПЕТЬ НАДО ...!!! Эта же НАСКВОЗЬ ПРОГНИВШАЯ про Западная ГНИДА ....
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11 мин.
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