Коллективный Запад подтвердил свой слабый умственный потенциал – Явлинский

Андрей Михайлов и главное незаметно. все сразу поверили, что такой всегда и был

Андрей Сапожников Что русскому хорошо - немцу смерть. Ленин хотел с немцами объединиться через пролетариат. Путин через газопровод. Как геополитическая идея - великолепная, но жаль, что неосуществимая (смотри правило выше).