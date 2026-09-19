5.2 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

ДОПОЛНЕНИЕ 2.ВЫЯВЛЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ФРАГМЕНТОВ ВНУТРИ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ, РИМСКИХ И ГРЕЧЕСКИХ ХРОНИК, В БИБЛИИ.
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