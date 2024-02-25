Функции западных RAND и Stratfort у нас успешно выполняют профессиональные спецслужбы

Если набрать в поисковике «ЧРК в России», то найдете много интересного. Хотя действующий закон запрещает деятельность частных разведывательных компаний, частные разведывательные компании существуют и иногда обучают собственный персонал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии