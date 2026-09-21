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Газета.ру

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В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "дамполяд"

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "дамполяд"

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир впервые за две недели. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

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