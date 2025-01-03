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Как экономить на праздниках: 5 советов, которые работают

Как экономить на праздниках: 5 советов, которые работают

Новогодние праздники — это время активных трат: на подарки, развлечения и угощения. Экономист и автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков поделился пятью советами, которые могут пригодиться тем, кто хочет и приятно провести каникулы, и не потеряться в новогодних тратах.

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