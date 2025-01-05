«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

Наталия

У капиталистов есть определенные принципы: на первом месте- личная выгода, поэтому надо брать все, что плохо лежит, обманывать простодушных лохов и при этом на начальном этапе грабежа играть с ними в дружбу и называть их "партнерами". Так что, обвинять надо только тех, кто поверил, и тех, кто допустил, и в будущем не наступать на те же грабли.