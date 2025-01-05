В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное
Комментарии
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Наталия
У капиталистов есть определенные принципы: на первом месте- личная выгода, поэтому надо брать все, что плохо лежит, обманывать простодушных лохов и при этом на начальном этапе грабежа играть с ними в дружбу и называть их "партнерами". Так что, обвинять надо только тех, кто поверил, и тех, кто допустил, и в будущем не наступать на те же грабли.
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12 час.
Александр Салтановский
"И достаточно успешно." Я бы сказал - более чем!!!
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12 час.
Михалыч
Непонятно: нас грабят, а мы все время объясняем что мы выигрываем....?!
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9 час.
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