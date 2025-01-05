Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Ирина
    Вперед к победе,РУССКИЕ!!! И помните,что у нас только два союзника безотказных и не продажных,это АРМИЯ и ФЛОТ!!!!Курск. Воюют все
  • N N
    А проверять всех будут или только мужчин? Они же сюда уже гаремы свои навезли!Началось?
  • Андрей Тихонов
    Четвертак ему и депортацияСОБР навестил кур...

«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Комментарии
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Наталия
У  капиталистов есть определенные  принципы: на первом месте- личная выгода, поэтому надо брать все, что плохо лежит, обманывать простодушных лохов и при этом на начальном этапе грабежа играть с ними в дружбу и называть их &quot;партнерами&quot;.  Так что, обвинять надо только  тех, кто поверил, и тех, кто допустил, и в будущем не наступать на те же грабли.
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12 час.
Александр Салтановский
&quot;И достаточно успешно.&quot; Я бы сказал - более чем!!!
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12 час.
Михалыч
Непонятно: нас грабят, а мы все время объясняем что мы выигрываем....?!
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9 час.

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