273 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 13 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 273 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 187 613 положительных на Covid-19.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 13 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 273 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 187 613 положительных на Covid-19.
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