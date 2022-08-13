273 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

273 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 13 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 273 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 187 613 положительных на Covid-19.

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