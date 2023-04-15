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Козловский грозно ответил на скандальные обвинения главной патриотки России

Козловский грозно ответил на скандальные обвинения главной патриотки России

Недавно в информационном пространстве разгорелся громкий скандал. Знаменитая российская актриса Яна Поплавская, которая позиционирует себя в качестве убежденной патриотки, неожиданно обрушилась на своего коллегу по шоу-бизнесу Данилу Козловского.

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