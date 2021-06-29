Курт Хохоф: что писал солдат вермахта о войне с СССР

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИВоенное делоКурт Хохоф: что писал солдат вермахта о войне с СССР Курт Хохоф воевал во Франции, Польше и в Советском Союзе. Вспоминая время незадолго до 22 июня 1941 г.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербин:/ До войны снами нужно было иметь такие взгляды.ВПВалерий ПротасовУвы! Предвидение даётся немногим, а трезвые взгляды появляются после горького опыта.Андрей Шеинне могла .в принципе . Германия победить. слишком много объективных факторов было против этого.Комментировать
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