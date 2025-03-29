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Царьград

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МЧС России: Выплаты пострадавшим в ЧС увеличатся на 4,5% с 1 апреля

МЧС России: Выплаты пострадавшим в ЧС увеличатся на 4,5% с 1 апреля

С 1 апреля 2023 года выплаты пострадавшим при ЧС в России увеличатся на 4,5 % по поручению Президента РФ.

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