ФСБ возбудила дела против двух проникших в Суджу иностранных журналистов

Журналист Deutsche Welle* Николас Симон и корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная стали фигурантами уголовных дел в связи с незаконным проникновением в Курскую область через границу, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
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