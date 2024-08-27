ФСБ возбудила дела против двух проникших в Суджу иностранных журналистов

Журналист Deutsche Welle* Николас Симон и корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная стали фигурантами уголовных дел в связи с незаконным проникновением в Курскую область через границу, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.