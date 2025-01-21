Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 829 подписчиков

SHOT: Приговорённый к смерти маньяк из Ростова вступил в ряды ВСУ

SHOT: Приговорённый к смерти маньяк из Ростова вступил в ряды ВСУ

Ростовский маньяк Криштопа теперь воюет на стороне УкраиныПо информации телеграм-канала "SHOT", в 2020 году на свободу вышел Владимир Криштопа, признанный судом виновным в убийстве и изнасиловании женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх